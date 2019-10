Las mejores ofertas y disfraces de Halloween

Origen de Halloween

Calabazas, disfraces y muchos, muchos dulces. Imagino que ya te harás una idea del tema que trataremos hoy. Halloween, la Noche de Brujas, el Día de Muertos… tiene muchos nombres a lo largo y ancho del mundo, pero lo que no cambia es que, cuando se acerca el final del mes de octubre, todo el mundo prepara sus mejores galas para la que, sin duda, es la noche más terrorífica del calendario. Aunque inicialmente provocó un gran rechazo, sobre todo por parte de quienes veían en ella una nueva imposición del estilo de vida norteamericano, lo cierto es que hoy en día la fiesta de Halloween goza de una gran aceptación en nuestro país. Porque, seamos sinceros…

¿a quién no le gusta salir disfrazado a la calle a dar sustos a todo el que se encuentre? Eso sí: hace falta saber escoger el mejor atuendo para destacar entre la multitud. Te daremos nuestros consejos al respecto más adelante si es que aún no se te ha ocurrido tema para este año. Pero antes de eso, permítenos dar unas cuantas pinceladas de historia para poner en contexto esta espeluznante celebración. Halloween, o mejor dicho, la All Hallow’s Eve (es decir, la Víspera de Todos los Santos), tiene una larga e interesante historia. Es posible que ya sepas que su antecedente más directo es la fiesta celta del Samhain, cuya auténtica esencia muchos reivindican actualmente como una forma de retornar a las raíces. Originalmente, el Samhain, que en lengua gaélica vendría a ser algo así como “Final del Verano”, era la fecha que marcaba el inicio del calendario para los pueblos celtas. Se daba así la bienvenida al mes de Samonios en la primera noche de luna llena, sucediéndose los festejos durante los tres días siguientes. En un sentido prosaico, era éste un tiempo en el que hacer recuento de los suministros recolectados para enfrentarse al invierno inminente; no obstante, desde una perspectiva más mística, Samhain era el momento en el que el mundo sobrenatural y el mundo mortal se mezclaban y confundían.

Los celtas creían que las sidhe, un linaje de hadas, tenían permitido durante la fiesta de Samhain contraer matrimonio con los hombres de la aldea. También en estos días se franqueaban las entradas a los reinos subterráneos, donde los pueblos feéricos escondían sus tesoros, para todo aquel que fuera lo bastante osado o insensato como para atreverse a mirar. El miedo constituía un elemento central en Samhain, ya que se pensaba que era en este cambio de año cuando los espíritus de los muertos regresaban del más allá para contactar con sus seres queridos. Para evitar que estos espíritus se enfadaran, los celtas dejaban en las puertas de las casas todo tipo de frutas y pasteles. De aquí viene la tradición que más tarde copiarían los americanos y que es una de las causas por las que Halloween es tan popular entre los más pequeños.

Siglos más tarde, con la conquista romana de los pueblos celtas de la Galia y Britania, el Samhain sería asimilado en el culto a Pomona, la diosa latina de la cosecha. La historia de esta diosa, representada con una hoz (típica, por otra parte, de los druidas de la tradición celta), sería inmortalizada por el poeta Ovidio, y su conmemoración se instalaría en el primer día del noveno mes romano, o noviembre. Con la llegada del cristianismo la antigua fiesta de Pomona, al igual que antes le ocurriera a la de Samhain, sería también modificada para adaptarse a los cánones de la nueva religión. De esta forma, en el año 835 el papa Gregorio IV trasladó la festividad de Todos los Santos al día 1 de noviembre (anteriormente se celebraba el 13 de mayo), para conmemorar a todos los mártires, confesores y apóstoles del santoral católico.

La etapa final de la historia de Halloween empieza los años 40 del siglo XIX, cuando la llega masiva de irlandeses a Estados Unidos, empujados por la Gran Hambruna, trae con ellos un despertar de las viejas tradiciones celtas. Fue entonces cuando se popularizó el tallado de calabazas para iluminarlas con velas: las famosas Jack-o’-lantern, que tienen su origen en la leyenda de Jack el Tacaño, y antes aún en las lámparas fabricadas con nabos huecos, propias de Samhain.En 1921 se celebra en Minnesota el primer desfile de Halloween tal y como lo conocemos hoy, que fue extendiéndose por el resto del país durante las siguientes décadas, consolidándose en los años 70 y 80 gracias, sobre todo, al cine de terror. Hoy en día es una de las fiestas internacionales con mayor seguimiento, capaz de generar unos beneficios astronómicos a pesar de durar sólo una noche.

Halloween en España

En España, antes de la conquista romana y aún después de la introducción del cristianismo, el Samhain, o Samaín, se celebraba entre la población de raíces celtas con alguna que otra peculiaridad. Galicia, por ejemplo, una tierra famosa por su rica mitología, tenía ritos relacionados con la Santa Compaña y las meigas. También datan de este tiempo, y se siguen celebrando en la actualidad, los magostos, o fiestas de la cosecha de las castañas.

De acuerdo con los registros históricos, se sabe que, tanto en Asturias como en Madrid, al igual que en otras zonas de ambas Castillas, se celebraban procesiones de vecinos que portaban velas durante la Víspera de Todos los Santos. Incluso, hay documentos que prueban que la costumbre de pedir dulces y frutas, así como de tallar calabazas para iluminarlas, se practicaba en España mucho antes del arraigo del Halloween americano. Aunque durante la dictadura estas fiestas tuvieron un sentido exclusivamente religioso, con la llegada de la democracia y la globalización España se ha convertido en uno de los países que con más entusiasmo ha abrazado la fiesta de Halloween, como puede comprobarse año tras año tanto en la decoración de las ciudades como en el dinero que se invierte en disfraces y chucherías.¿Cuándo se celebrará Halloween ?

Las celebraciones de Halloween tienen lugar en todo el mundo durante la noche del 31 de noviembre, víspera del Día de Todos los Santos. En México, sin embargo, es mucho más popular el Día de los Muertos, que se celebra el 2 de noviembre.

Los mejores disfraces

Carnicero zombie

Una vuelta de tuerca al concepto clásico. Zombies ya los has visto de todas las formas y de todos los colores; de hecho, más que un disfraz en sí, es un género de disfraces, en el que puedes encontrar multitud de estilos tematizados. Nosotros te proponemos uno de lo que más ha triunfado en los últimos años, ya que sus complementos, en especial el delantal y el gorro, han sido algunos de los más buscados en plataformas online. ¿Hacen unas vísceras para esta noche?

Payaso

El éxito de IT y de la serie de vídeos virales ha vuelto a poner de moda un icono del terror contemporáneo. Los payasos, ya sean de colores vivos y alegres o cubiertos de sangre, como mínimo nos ponen un poquito nervioso a todos, por lo que resultan una opción ideal para Halloween. Pelucas, narices rojas, petos de colores y maquillaje son los elementos principales de este disfraz, que puedes comprar directamente en packs económicos para ahorrar tiempo y dinero.

Dinosaurio hinchable

Seguro que los has visto alguna vez. No es que den precisamente miedo, pero… desde luego son capaces de matar a alguien, aunque sólo sea de risa. Se trata de una carcasa hinchable desde la que manejas las patas y la cabeza del dinosaurio, con una ventanilla transparente a la altura de los ojos para que puedas ver por dónde vas. En Estados Unidos ya se ha convertido en un superventas. ¿Triunfará también en nuestro país?

Scream

Si queremos ir a lo seguro, a lo que siempre da buen resultado, a lo que nunca desentonará en una noche como la de Halloween, entonces está claro qué es lo que debemos pedirle al dependiente de la tienda de disfraces. Scream, el mítico título de Wes Craven, está protagonizado por un asesino enmascarado que, por suerte para nosotros, es extremadamente sencillo de copiar. Basta una túnica negra, un cuchillo de plástico y, cómo no, una máscara blanca con la boca abierta, tipo “El grito”, de Munch. En algunos comercios es casi el disfraz por defecto de Halloween. ¿Lo es también para ti?

Monja

Una más de cine, que es lo que toca. Durante años, el disfraz de monje o cura siniestro fue uno de los reyes de Halloween; de hecho, aún se cuentan dentro de lo más exitosos. No obstante, desde 2018, ese concepto tiene un serio competidor. El disfraz de monja, inspirado en la película de Corin Hardy, ha entrado con mucha fuerza en el imaginario popular y con intención de quedarse para un buen rato.

Consejos para comprar en Haloween

Comodidad

Esto tanto para ellas como para ellos. Si en Halloween vas a pasarte varias horas en la calle o entrando y saliendo de locales, lo mejor es que tengas todo eso en cuenta a la hora de optar por un disfraz. Procura que no resulta demasiado pesado, que no tenga complementos que tengas que estar continuamente poniéndote y quitándote cada vez que necesites beber o ir al baño, que no provoque calor y, sobre todo, que te permita ver y caminar sin problemas.

Elige algo que te guste

Puede parecer una tontería, pero a veces estamos más preocupados por quedar bien o llamar la atención en Halloween que por llevar un disfraz que, realmente, nos guste a nosotros. Aquí no hay reglas ni estás participando en una competición con todos los que salen disfrazados a la calle: se trata de pasarlo bien durante una noche. Olvídate de modas y prejuicios: atrévete con lo que quieras de verdad.

Presupuesto

El consejo de oro nunca puede faltar, y menos en Halloween. Cuando tengas claro el dinero disponible para disfraces es aconsejable que gastes algo de tiempo buscando ofertas y descuentos. Muchas páginas y plataformas de ventas ofrecen precios rebajados las semanas antes de Halloween, así que permanece atento y aprovecha la oportunidad en cuanto se presente.