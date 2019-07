Las 10 maletas de cabina que causan furor en Amazon

¿Estás buscando una nueva maleta de cabina para tus viajes cortos? Si ya estás pensando en tu próxima escapada, te aconsejamos que lleves contigo una maleta de cabina de calidad. Para escoger una buena maleta pequeña debes tener en cuenta las medidas de la aerolínea con la que vuelas. Pero además, tu maleta debería ser resistente y cumplir con algunos estándares básicos de seguridad. Es el primer paso para que tu viaje sea perfecto. Descubre cuáles son las maletas de mano que más se venden en Amazon y compra ya la tuya.

Las maletas más vendidas en Amazon

– Medidas: 55x35x20 cm

– Peso: 2,70 kg

– Seguridad: sí, candado de 3 dígitos

– Garantía: 5 años

Esta maleta rígida es una de las mejores opciones que puedes encontrar en Amazon. Disponible en varios colores, está hecha de un ABS ligero, que absorbe los golpes y garantiza una vida útil larga. La capa exterior resiste a los golpes y evita los arañazos. Además incluye un candado con 3 dígitos. Tiene 5 años de garantía.

– Medidas: 55 x 40 x 22 cm

– Peso: 2,60 kg

– Seguridad: sí, candado de 3 dígitos

– Garantía: 3 meses

Esta bonita maleta (disponible en varios colores y tamaños) destaca por su practicidad. Tiene 3 asas: una retráctil, una superior y una lateral, así que levantarla y moverla es realmente fácil. Llaman la atención también sus 4 ruedas, reforzadas y con sistema anti ruido. Incluye un candado de seguridad de 3 dígitos.

– Medidas: 55 x 35 x 20 cm

– Peso: 2,35 kg

– Seguridad: sí, candado de 3 dígitos

– Garantía: 3 meses

Esta opción es una de las más ligeras y económicas de la lista. Todos los colores son llamativos y coloridos. Tiene 3 asas (una retráctil, una superior y una lateral). Incluye un candado de seguridad de 3 dígitos. Está fabricada con material ABS para absorber los impactos.

– Medidas: 55 x 35 x 20 cm

– Peso: 1,40 kg

– Seguridad: sí, candado de llave

Este modelo es un pack de dos maletas, de distintos colores y no rígida. Al estar hechas de resistente poliéster, es muchísimo más ligera que las maletas rígidas y pesa menos de kilo y medio. Las maletas que no son rígidas no pueden tener candados incorporados, pero este set viene acompañado de un práctico candado de llave. Es una de las opciones más económicas que puedes encontrar.

– Medidas: 55 x 35 x 20 cm

– Peso: 3 kg

– Seguridad: sí, candado de 3 dígitos

La gran ventaja de esta maleta de cabina es que lo tiene todo pensado. Si eres de los que siempre están conectados, te encantará su puerto USB integrado, con el que podrás cargar prácticamente cualquier dispositivo: tu móvil, el ordenador, la tablet, la cámara, etc. Tiene un compartimento frontal perfecto para el portátil, además de la apertura habitual de todas las maletas. Es especialmente adecuada para los viajes de negocios.

– Medidas: 55 x 40 x 20 cm

– Peso: 1,7 kg

– Seguridad: sí, cerradura de combinación

– Garantía: 3 años

Incluye dos divisores, uno completo y otro de cintas y también un compartimento apto para zapatos o para la ropa sucia. El material es resistente y realmente ligero, ya que pesa menos de dos kilos. Solo está disponible en azul marino.

– Medidas: 55 x 40 x 25 cm

– Peso: 1,7 kg

– Seguridad: no

– Garantía: 3 años

Esta vistosa maleta de mano está disponible en 3 colores: blanco, negro y un llamativo naranja. Está hecha con una carcasa dura y resistente, en ABS ligero, impermeable y resistente a los arañazos. El interior está forrado y tiene divisores internos.

– Medidas: 55 x 36 x 21 cm

– Peso: 2,8 kg

– Seguridad: sí, candado de 3 dígitos

– Garantía: 3 años

Hecha en policarbonato ligero, robusto y extremadamente brillante, esta maleta está disponible en distintos colores. Puedes escoger entre sus versiones flúor o entre colores llamativos, pero más elegantes. Cuenta con todo lo que necesitas: ruedas reforzadas y con giro 360 grados, compartimentos internos y carcasa resistente a los golpes.

– Medidas: 55 x 36 x 21 cm

– Peso: 2,4 kg

– Seguridad: sí, candado de 3 dígitos

– Garantía: 3 años

Si optas por esta maleta estarás acertando seguro. No solo nos gusta por su apariencia, sino porque no le falta ningún detalle. La carcasa llama la atención por su pulido diseño. Pero la distribución en cuadrados y triángulos no solo nos gusta por su estética, sino que es perfecta para absorber los golpes y resistir arañazos. Está disponible en 4 elegantes colores, tiene garantía de 3 años y combinación de seguridad incorporada.

– Medidas: 55 x 40 x 20 cm

– Peso: 2,5 kg

– Seguridad: sí, candado de 3 dígitos

– Garantía: sí

American Tourister es seguramente una de las mejores marcas de maletas a nivel mundial. Esta maleta súper resistente es ligeramente más cara que el resto de maletas de la lista, pero a cambio ofrece una carcasa realmente dura y resistente, candado de 3 dígitos y un bonito diseño en distintos colores. La garantía de American Tourister te asegura asistencia en caso de que le pasara cualquier cosa a tu maleta.

Guía de compra: cómo escoger una buena maleta de mano

Medidas

Las medidas son lo que determina que una maleta sea de cabina o de bodega. La mayor parte de las aerolíneas han fijado la medida máxima de una maleta de cabina en 55 x 40 x 20 cm, pero las reglas de cada empresa pueden variar. Estas son las medidas máximas de una maleta de mano para algunas de las aerolíneas más populares en España:

– Easyjet: 56 x 45 x 25 cm

– Iberia: 56 x 45x 25

– Vueling: 55 x 40 x 20

– Ryanair: 40 cm x 20 cm x 25 cm

– Lufthansa: 55 x 40 x 23 cm

– Air Europa: 55 x 35 x 25 cm

Estas medidas máximas han de incluir las ruedas y el asa. Así que, como ves, aunque son medidas similares, deberías comprobar tu maleta antes de embarcar para asegurarse de que cumple esta normativa.

Peso

El peso de la propia maleta es un factor importante a la hora de decidir. Igual que las compañías aéreas fijan unas medidas máximas para las maletas de mano, también hay un peso máximo (incluido el contenido) que no pueden sobrepasar. Cuanto menos pese tu maleta de mano, más cosas podrás meter en su interior sin que llegue al peso máximo. El límite de peso de las maletas de mano en la mayoría de aerolíneas es de 10 kg.

Materiales

Un material resistente te permitirá viajar con tu maleta durante muchos años. Es normal que las maletas sufran muchos golpes, sobre todo si las facturas y viajan en bodega. Te recomendamos que escojas una maleta resistente. Es importante que tenga una capa anti arañazos en el exterior y que cuente con refuerzos en las esquinas. Así, el caparazón de la maleta absorberá mejor los golpes y no se romperá a la primera de cambio.

Seguridad

Un factor importante tanto para las maletas de mano como para las de la bodega es que cuenten con un sistema de seguridad. Una buena maleta debería llevar un candado incorporado que puedas personalizar con un código de seguridad. Así te asegurarás de que nadie acceda a tus pertenencias sin tu permiso.

Ruedas y asa

Aunque la mayoría de maletas de cabina ya las incorporan, es importante que la maleta tenga 4 ruedas y que estas giren en 360 grados. Esto te permite que el peso se reparta de mejor forma. Con este sistema, tendrás que esforzarte muchísimo menos en mover y girar tu maleta. También es conveniente que la maleta tenga al menos dos asas: una larga y retráctil para llevarla mientras caminas y otra corta y fija para levantarla y ayudarte a elevarla. Si además tiene otra asa lateral, mejor que mejor.

Colores

Hay quien dice que es mejor evitar el color negro, ya que la mayoría de las maletas son de este color y es más difícil de identificar si es de este color. Aunque las maletas de mano se suelan llevar en cabina, también la puedes facturar si así lo deseas. Si quieres identificar tu maleta lo más rápidamente posible, escoge un color llamativo.

Organización interna

Las maletas de cabina pueden ser muy distintas cuando las abres. Te recomendamos que escojas un modelo que tenga divisiones internas. Un compartimento totalmente cerrado en uno de los lados de la maleta te ayudará a tener organizadas las cosas más pequeñas. Además, conseguirás reducir el volumen del contenido y te cabrán más cosas. También suele ser conveniente tener un pequeño bolsillo para la ropa sucia o para los zapatos.