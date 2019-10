Cinco aparatos de ejercicios para ponerte en forma en casa

Si eres de esas personas con un día a día muy ajetreado, poder hacer ejercicio en casa será una de las mejores opciones para ti: elige cuándo, cómo y durante cuánto tiempo sin necesidad de adaptarte a los horarios de un gimnasio.

Los aparatos para hacer ejercicio en casa suelen ser de tamaño pequeño en comparación con los del gimnasio, así que podrás adaptarlos al espacio de tu casa. Igualmente son mucho más ligeros, con lo que podrás tener un espacio reservado para ellos o guardarlos para que no molesten cuando no los estás utilizando.

El top 5 de los mejores aparatos de ejercicio para casa

Es aconsejable realizar una completa comparación de los diferentes modelos y precios antes de realizar la compra de cualquier aparato. En la actualidad existe una gran variedad de maquinarias a muy buen precio, sin embargo, es imprescindible prestar atención a las diferentes características que componen el producto y si cumplen las necesidades del deportista que las va a utilizar.

A continuación te comentamos los 5 mejores aparatos de ejercicios para el hogar, para que puedas analizar cuáles son los que pueden ser más útiles para ti.

La elíptica

La elíptica es uno de los aparatos fitness más completos en cuanto al número de músculos que se pueden ejercitar a la vez. Permite un correcto entrenamiento a nivel de piernas, cadera, glúteos, brazos y hombros. Es un ejercicio de nivel moderado en cuanto al esfuerzo y preparación física que requiere.

Es una máquina que permite realizar el deporte mediante pedales suspendidos en el aire. La suspensión evita la sobrecarga a nivel de las articulaciones, al no existir un impacto directo con ningún elemento como ocurre con la cinta de correr.

La instalación puede realizarse tanto en exterior como en interior, debido a sus materiales que ayudan a su mantenimiento.

Es bastante completa para su precio, de menos de 130€. Incluye múltiples indicaciones en su pantalla como tiempo, distancia, consumo de calorías, velocidad, etc para que puedas controlar en cada momento el ejercicio que estás realizando. Soporta hasta 110 kg y podrás adaptarla a tu altura gracias a las 4 posiciones que ofrece. Permite pedalear tanto hacia delante como hacia atrás.

En cuanto a su tamaño, no es excesivamente grande comparada con las elípticas utilizadas en los gimnasios, pero pesa 26 kg por lo que deberás tener un sitio fijo para ella en casa.

Recomendada para…

Personas que sean principiantes en el deporte, aquellas personas mayores que no estén acostumbrados a un ejercicio demasiado intenso o aquellas a las que se les haya aconsejado movimientos o esfuerzos que no dañen las articulaciones. Eso sí, teniendo en cuenta que debes tener espacio suficiente en casa para tenerla ya que no es cómoda moverla de un lugar a otro.

La bicicleta estática

El objetivo principal es simular el esfuerzo realizado con una bicicleta tradicional, pero desde casa. La utilización diaria, permite una amplia estimulación del tren inferior, consiguiendo beneficios para el fortalecimiento de las piernas,además de mejorar la resistencia y la salud cardiovascular.

Es una de las mejores opciones de compra existentes en el mercado para las personas que no quieran gastarse mucho dinero y no tengan espacio en casa para tener la bicicleta, debido a su tamaño y su peso reducido en comparación a otros aparatos. Con tan solo 14 kg de peso y con la facilidad de que se puede plegar, ocupando solo 112 x 43,5 x 80,5 cm, podemos guardar la bici cuando no la estemos usando, sin entorpecer dentro de casa. Por ejemplo podrás colocarla delante de la tele cuando la quieras usar para estar entretenido mientras te ejercitas.

Con su pantalla LCD es posible controlar la velocidad, distancia, pulso e incluso las calorías que se queman durante el recorrido realizado. Sus 8 niveles de resistencia, permiten una adecuación del aparato en función de las capacidades del usuario.

Recomendada para…personas que no tengan mucho espacio en casa y que quieran tener una opción en casa para poder entrenar cardio en casa de forma moderada.

La cinta de correr

Básicamente podrás correr dentro de casa, seleccionando la velocidad y en algunos casos la inclinación. Su utilización mejora al ejercicio del tren inferior principalmente, favoreciendo la circulación sanguínea y estimulando el sistema cardiovascular. Es aconsejable la utilización de un calzado adecuado, ya que el impacto sobre las articulaciones durante un largo periodo, puede suponer algunos daños.

La pantalla LCD de Fit Force permite controlar de manera eficiente la velocidad, pulso y calorías quemadas controlar tu entrenamiento. Su sistema de plegado permite ser transportada y almacenada en cualquier lugar, de una manera fácil y sencilla. ¡Ocupa muy poco espacio!

Para recrear diferentes escenarios, puedes variar la inclinación hasta en 3 diferentes posiciones y tiene 12 programas.

Recomendada para… Está indicada para principiantes en el running porque su velocidad máxima es de 14 km/h. Es perfecta para gente con casas pequeñas que no tengan un espacio para los aparatos de fitness y no quieran invertir demasiado dinero.

Fit-Force Cinta de Correr Plegable 1500W 0-14 kmph Entrada MP3 y Dos Altavoces sujeta iPad Especificaciones Alta calidad con tubos de acero reforzado 12 programas Potencia: 1500W Pantalla LCD Se pliega rápido y fácilmente Entrada de MP3 y dos altavoces con amplificador Velocidad 0.8 - 14 km Inclinación de 3 posiciones Peso máximo de usuario 120kgs Medidas: 142.5 x 128.5 x 67.5cm. Peso 31 kg Pantalla LCD Consumo de Calorías Tiempo transcurrido Distancia recorrida Pulsaciones Velocidad de marcha SOLO DISPONIBLE PARA LA PENINSULA. La última actualización fue en: octubre 16, 2019 7:55 am Cómpralo por 499.99

La máquina de remo

Este aparato ofrece un ejercicio físico y de rendimiento cardiovascular muy completo, debido a la posición en la que debe colocarse la persona y el movimiento que se realiza. Favorece la tonificación de los músculos, además de un aumento considerable en la resistencia.

Se trabaja hasta un 84% de los músculos, estimula hombros y brazos, obteniendo un aumento a nivel de la masa muscular que compone estos elementos anatómicos, pero también consigue la ejercitación de piernas, espalda, abdominales y glúteos.

Es una máquina de remo que destaca porque ofrece la posibilidad de plegarla, así permite ser almacenada en cualquier rincón de la casa y cuenta con un vídeo instructivo en formato DVD, donde aprender cómo utilizar de manera adecuada este aparato.

Tiene también una pantalla donde podrás ver el tiempo, las calorías consumidas y el número de movimientos.

Recomendado para… personas que quieran hacer una rutina completa con un aparato económico y que ocupe poco espacio.

Las camas elásticas fitness

Estos elementos elásticos permiten la ejercitación fitness y la realización de gimnasia deportiva.

Este aparato suele ser bastante resistente ya que están pensadas para ser utilizadas por adultos. Permiten realizar multitud de ejercicios de una manera fácil. No solo ejercitarás tus músculos, sino que es muy útil para mejorar el equilibrio, la coordinación y la motricidad.

Con un precio de aproximadamente 100€, podrás conseguir este aparato diseñado especialmente para practicar gimnasia y mejorar tus habilidades corporales. Soporta hasta 130 kg de peso y gracias a las 36 cuerdas bungee la cama no hará ningún ruido y será completamente segura para todos los saltos y movimientos. Su mango es regulable para que se adapte a cualquier usuario.

No se trata de un aparato excesivamente grande, tiene un diámetro de 110 cm, pero recomendamos tenerlo siempre montado ya que el montaje puede ser algo complicado.

Recomendada para… aquellos que quieran hacer gimnasia y mejorar su cardio de una forma más divertida. Mejorando a su vez el equilibrio y la motricidad.

Todos los aparatos descritos anteriormente ofrecen multitud de beneficios para las personas, sin embargo, es importante contar con una buena actitud, la cual permita llevar a cabo las metas deportivas que la persona se imponga. Con ello se conseguirá una mejora de la salud, tanto a nivel físico como mental, ya que el deporte estimula la producción de endorfinas por parte del organismo.